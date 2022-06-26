自民・小鑓氏が堅調　無所属・田島氏はやや厳しい　滋賀・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

奥平真也
写真・図版
朝日情勢調査
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　朝日新聞社は22、23の両日、滋賀県内の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて総合的に序盤の情勢を探った。

　再選を目指す自民現職の小鑓…

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