立憲・福山氏と維新・楠井氏が互角　自民新顔は安定　京都・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

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朝日情勢調査　京都の情勢
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　朝日新聞社は22、23日、参院選京都選挙区（改選数2）の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に序盤の情勢を探った。

　自民新顔の吉井章氏（55）…

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