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朝日新聞社は22、23日、岐阜県内の有権者を対象にしたインターネットによる参院選岐阜選挙区（改選数1）の情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に序盤の情勢を探った。

自民現職の渡辺猛之氏（54…