自民優位、立憲公明は有利、維新やや先行　国民猛追、愛知・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

写真・図版
朝日情勢調査
[PR]

　参院選愛知選挙区（改選数4）には17人が立候補している。朝日新聞社は22、23の両日、愛知県内の有権者を対象に、インターネットを使った情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて序盤の情勢を探った。

　自民現職の藤川政人氏が優位…

この記事は有料会員記事です。残り570文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
今すぐ登録（1カ月間無料）ログインする
あなたにマッチする政党は？

あなたにマッチする政党は？

政策などに関する質問に答えると、あなたの考え方と政党・候補者の一致度が分かります。[記事一覧へ]

連載朝日情勢調査　参院選2022（全40回）

この連載の一覧を見る