自民・山本氏が優位、無所属・芳野氏が懸命に追う　三重・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

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2022参院選　朝日情勢調査
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　7月10日投開票の参院選三重選挙区（改選数1）について、朝日新聞社は22、23の両日、県内の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて序盤の情勢を探った。

　自民新顔の山本佐知子氏（5…

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連載朝日情勢調査　参院選2022（全40回）

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