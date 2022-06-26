自民の浅尾氏と三原氏、元知事の松沢氏がリード　神奈川・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は22、23日、神奈川県内の有権者を対象にしたインターネットによる参院選の情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて神奈川選挙区の序盤の情勢を探った。

　自民元職の浅尾慶一郎氏、自…

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連載朝日情勢調査　参院選2022（全40回）

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