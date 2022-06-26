自民新顔の小林氏と立憲現職の森氏が激しく競り合う　新潟・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

北沢祐生
写真・図版
朝日情勢調査
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　7月10日投開票の参院選について、朝日新聞社は公示日の22日から23日にかけ、有権者を対象にインターネットによる情勢調査を実施した。

　取材で得た情報とあわせて新…

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連載朝日情勢調査　参院選2022（全40回）

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