自民若林氏と無所属平山氏優位、山崎氏懸命に追う　静岡・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

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朝日情勢調査
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　7月10日投開票の参院選静岡選挙区（改選数2）について、朝日新聞社は22、23の両日、県内の有権者を対象にインターネットによる情勢調査を実施し、取材による情報とあわせて序盤の情勢を探った。

　自民新顔の若林洋平氏（50…

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