朝日新聞社は22、23日、埼玉県内の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材とあわせて総合的に序盤の情勢を探った。
埼玉選挙区（改選数4）では…
あなたにマッチする政党は？
政策などに関する質問に答えると、あなたの考え方と政党・候補者の一致度が分かります。[記事一覧へ]
連載朝日情勢調査 参院選2022（全40回）
- 第1回自公、改選過半数上回る勢い、維新は倍増視野 朝日序盤情勢調査
2022年6月23日22時30分
- 第2回32の1人区、自民25選挙区で優勢・やや優勢 朝日序盤情勢調査
2022年6月23日22時31分
- 第3回比例区、立憲・維新が「第1党」争い 無党派層も伯仲 朝日序盤調査
2022年6月23日22時32分
- 第4回岸田首相の物価高への対応「評価しない」60% 朝日序盤情勢調査
2022年6月23日22時33分
- 第5回自民と立憲が2議席獲得めぐり激戦 参院選北海道 朝日情勢調査
2022年6月24日18時30分
- 第6回山形選挙区は国民と自民が激戦 参院選東北 朝日情勢調査
2022年6月24日18時31分
- 第7回長野は立憲・杉尾氏がやや有利 参院選北関東・甲信 朝日情勢調査
2022年6月24日18時32分
- 第8回立憲、神奈川で「共倒れ」の可能性 参院選南関東 朝日情勢調査
2022年6月24日18時35分
- 第9回自民2議席獲得の勢い、立憲現職もリード 参院選東京 朝日情勢調査
2022年6月24日18時38分
- 第10回新潟で自民新顔と立憲現職激しく競り合う 参院選北陸 朝日情勢調査
2022年6月24日18時39分
- 第11回愛知は自立公がリード、維新がやや先行 参院選東海 朝日情勢調査
2022年6月24日18時42分
- 第12回京都で立憲・福山氏と維新・楠井氏が伯仲 参院選近畿 朝日情勢調査
2022年6月24日18時50分
- 第13回広島は自民先行、野党系無所属候補が続く 参院選中国 朝日情勢調査
2022年6月24日18時59分
- 第14回全3選挙区で自民現職が安定の戦い 参院選四国 朝日情勢調査
2022年6月24日19時02分
- 第15回沖縄、無所属現職と自民新顔が激戦 参院選九州・沖縄 朝日情勢調査
2022年6月24日19時05分
- 第16回自民20議席台うかがう、維新は議席上積みか 比例区 朝日情勢調査
2022年6月24日19時06分
- 第17回自民・長谷川氏引き離す、立憲・徳永氏がやや優位 北海道・序盤情勢
2022年6月26日8時01分
- 第18回立憲・田名部氏と自民・斉藤氏、激しく競り合う 青森・序盤情勢調査
2022年6月26日8時02分
- 第19回立憲・木戸口氏と自民・広瀬氏、激しく競り合う 岩手・序盤情勢調査
2022年6月26日8時03分
- 第20回自民・桜井氏安定した戦い、立憲は支持広がらず 宮城・序盤情勢調査
2022年6月26日8時04分
- 第21回自民・石井氏に安定感、他の5候補を引き離す 秋田・序盤情勢調査
2022年6月26日8時05分
- 第22回国民・舟山氏と自民・大内氏が競り合う 山形・序盤情勢調査
2022年6月26日8時06分
- 第23回自民がリード、「野党統一候補」が懸命に追う 福島・序盤情勢調査
2022年6月26日8時07分
- 第24回自民新顔、立国推薦の新顔が優勢 維新が懸命に追う 茨城・序盤情勢
2022年6月26日8時08分
- 第25回自民・上野氏が安定した戦い、他5候補は苦戦 栃木・序盤情勢調査
2022年6月26日8時09分
- 第26回自民・中曽根氏に安定した支持、他4候補は苦戦 群馬・序盤情勢調査
2022年6月26日8時10分
- 第27回（今読んでいる記事）自民現職が優勢、元知事・上田氏と立憲新顔やや先行 埼玉・序盤情勢
2022年6月26日8時11分
- 第28回自民の猪口氏と臼井氏、立憲・小西氏が優勢 千葉・序盤情勢調査
2022年6月26日8時12分
- 第29回自民の朝日氏・生稲氏と立憲の蓮舫氏が引き離す 東京・序盤情勢調査
2022年6月26日8時13分