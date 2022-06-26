第26回自民・中曽根氏に安定した支持、他4候補は苦戦　群馬・序盤情勢調査

有料会員記事参院選2022

川村さくら
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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は22、23日、7月10日投開票の参院選群馬選挙区（改選数1）について県内の有権者を対象にインターネットによる調査を実施した。取材で得た情報をあわせて分析し、情勢を探った。

　自民現職で7選をめざす中曽…

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