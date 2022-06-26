第25回自民・上野氏が安定した戦い、他5候補は苦戦　栃木・序盤情勢調査

有料会員記事参院選2022

山下龍一
写真・図版
朝日情勢調査
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　参院選栃木選挙区（改選数1）について、朝日新聞社は公示後の22、23両日、県内の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査をした。取材で得た情報を合わせて、総合的に序盤の情勢を探った。

　3選を目指す自民現職の上野…

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