第28回自民の猪口氏と臼井氏、立憲・小西氏が優勢　千葉・序盤情勢調査

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は22、23の両日、参院選千葉選挙区（改選数3）について、県内の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材情報を合わせて総合的に序盤の情勢を探った。

　猪口邦子氏、臼井正一氏（と…

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