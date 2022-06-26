自民・松村氏が引き離す、立憲新顔らは厳しい戦い　熊本・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

大貫聡子
写真・図版
2022参院選　朝日情勢調査
[PR]

　朝日新聞は22、23の両日、7月10日投開票の参院選の序盤情勢について、県内有権者を対象にインターネット調査を実施した。取材で得た情報と合わせて、総合的に情勢を探った。

　現職1人と新顔3人が立候補…

この記事は有料会員記事です。残り440文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
今すぐ登録（1カ月間無料）ログインする
あなたにマッチする政党は？

あなたにマッチする政党は？

政策などに関する質問に答えると、あなたの考え方と政党・候補者の一致度が分かります。[記事一覧へ]

連載朝日情勢調査　参院選2022（全40回）

この連載の一覧を見る