第29回自民の朝日氏・生稲氏と立憲の蓮舫氏が引き離す　東京・序盤情勢調査

有料会員記事参院選2022

笠原真
写真・図版
朝日情勢調査
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　朝日新聞社は22、23の両日、7月10日投開票の参院選について、東京都内の有権者を対象に情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて序盤の情勢を探った。

　34人が立候補した東京選挙…

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