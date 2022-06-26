参院選が公示されて初の土日となった25、26日、北海道内各地では気温が上昇し、好天となった、北海道選挙区（改選数3）に立候補した候補者は選挙カーなどで広い道内を駆け回り、自らの政策を訴えた。（中野龍三、新田哲史、松尾一郎、武沢昌英、本田大次郎）
北海道選挙区の顔ぶれは？
大村小太郎 36 諸新 参政党支部長
船橋 利実 61 自新 〈元〉衆院議員
浜田 智 59 N新 政治団体代表
斉藤 忠行 30 N新 政治団体代表
沢田 英一 69 諸新 くにもり道代表
畠山 和也 50 共新 〈元〉衆院議員
長谷川 岳 51 自現② 〈元〉総務副大臣
森山 佳則 55 諸新 幸福実現党員
臼木 秀剛 41 国民新 〈元〉衆院議員秘書
徳永 エリ 60 立現② 参院環境委員長
石川 知裕 49 立新 〈元〉衆院議員
石井 良恵 61 N新 〈元〉福祉施設職員
（届け出順。敬称略。氏名に続く数字は年齢。丸数字は当選回数）
■自民・船橋氏…
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