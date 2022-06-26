参院選公示後初の土日　広い北海道を候補者走る

有料会員記事参院選2022自民立憲共産国民

中野龍三、新田哲史、松尾一郎、武沢昌英、本田大次郎
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参院選で有権者に訴える候補者=2022年6月22日、札幌市中央区、日吉健吾撮影
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　参院選が公示されて初の土日となった25、26日、北海道内各地では気温が上昇し、好天となった、北海道選挙区（改選数3）に立候補した候補者は選挙カーなどで広い道内を駆け回り、自らの政策を訴えた。（中野龍三、新田哲史、松尾一郎、武沢昌英、本田大次郎）

北海道選挙区の顔ぶれは？

大村小太郎　36　諸新　　参政党支部長

船橋　利実　61　自新　　〈元〉衆院議員

浜田　　智　59　N新　　政治団体代表

斉藤　忠行　30　N新　　政治団体代表

沢田　英一　69　諸新　　くにもり道代表

畠山　和也　50　共新　　〈元〉衆院議員

長谷川　岳　51　自現②　〈元〉総務副大臣

森山　佳則　55　諸新　　幸福実現党

臼木　秀剛　41　国民新　　〈元〉衆院議員秘書

徳永　エリ　60　立現②　参院環境委員長

石川　知裕　49　立新　　〈元〉衆院議員

石井　良恵　61　N新　　〈元〉福祉施設職員

（届け出順。敬称略。氏名に続く数字は年齢。丸数字は当選回数）

■自民・船橋氏…

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