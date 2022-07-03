コール リリアスなど5団体全国へ おかあさんコーラス中部支部大会
第45回全日本おかあさんコーラス中部支部大会（全日本合唱連盟中部支部、長野県合唱連盟、朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が3日、長野県松本市のキッセイ文化ホールであり、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重の7県から22団体が出演（一部は録画上映）した。コロナ禍で中止が続き、3年ぶりの開催となった。
支部代表のヴィーナス賞には駒ケ根女声コーラス（長野）、コーラス華（HANA）（福井）、女声合唱Luce（三重）、コール・とがし（石川）、コール リリアス（愛知）が選ばれた。この5団体は8月27、28日に東京都世田谷区の昭和女子大学人見記念講堂で行われる全国大会に出場する。
支部代表を除く団体の成績は次の通り。（◎は選考委員奨励賞。演奏順）
【県花賞】 女声合唱団ようせい（岐阜）、長野ユリーカ女声合唱団、アンサンブル ルミネ（長野）、Tajimi Chamber Choir（岐阜）、◎女声合唱団ヴォーチェ・フォンターナ（富山）、女声合唱団コーロ・カメリア（石川）、◎津女声合唱団、◎アンサンブル飯田（長野）、Frauenliebe（三重）
【県木賞】 Nature of love（長野）、女声合唱団ドリーム・ロード（岐阜）、コール・カンナ（愛知）、コーロ・ヴォーチェ（愛知）、羽島市文化センター合唱団（岐阜）、コール・フリュッセ（愛知）、養正コーラス（三重）、羽島女声コーラス（岐阜）