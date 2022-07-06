第63回岸田政権での憲法改正・防衛費倍増、賛否真っ二つ　朝日新聞世論調査

有料会員記事参院選2022

磯田和昭
吹き出しアイコン前田直人さんのコメント
前田直人さん
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朝日新聞情勢調査
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　自民、公明の与党に、改憲論議に積極的な日本維新の会、国民民主を加えた4党で非改選を合わせ、参院で改憲発議に必要な3分の2（166議席）を超える可能性が強まっていることが、朝日新聞の終盤情勢調査で分かった。ただ、岸田政権のもとで、憲法改正をすることの賛否については同時に実施した世論調査で「賛成」36%、「反対」38%と回答が割れた。

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    前田直人
    （朝日新聞コンテンツ戦略ディレクター）
    2022年7月6日8時20分 投稿

    【視点】「改憲4党」なる枠組みがだんだんと定着し始めていますが、その内実は複雑です。公明党は改憲そのものに組織全体として前向きとは言えず、国民民主党も議論には積極的であっても改憲そのものに前のめりなわけではありません。そもそも、4党が集まったところ

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