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自民、公明の与党に、改憲論議に積極的な日本維新の会、国民民主を加えた4党で非改選を合わせ、参院で改憲発議に必要な3分の2（166議席）を超える可能性が強まっていることが、朝日新聞の終盤情勢調査で分かった。ただ、岸田政権のもとで、憲法改正をすることの賛否については同時に実施した世論調査で「賛成」36%、「反対」38%と回答が割れた。

比例区の投票先別に賛否を見…