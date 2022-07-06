自民、公明の与党に、改憲論議に積極的な日本維新の会、国民民主を加えた4党で非改選を合わせ、参院で改憲発議に必要な3分の2（166議席）を超える可能性が強まっていることが、朝日新聞の終盤情勢調査で分かった。ただ、岸田政権のもとで、憲法改正をすることの賛否については同時に実施した世論調査で「賛成」36%、「反対」38%と回答が割れた。
あなたにマッチする政党は？
参院選2020 朝日新聞ボートマッチ。質問に答えていくと、主要9政党・候補者との「一致度」が分かります。
比例区の投票先別に賛否を見…
- 前田直人（朝日新聞コンテンツ戦略ディレクター）2022年7月6日8時20分 投稿
【視点】「改憲4党」なる枠組みがだんだんと定着し始めていますが、その内実は複雑です。公明党は改憲そのものに組織全体として前向きとは言えず、国民民主党も議論には積極的であっても改憲そのものに前のめりなわけではありません。そもそも、4党が集まったところ
あなたにマッチする政党は？
政策などに関する質問に答えると、あなたの考え方と政党・候補者の一致度が分かります。[記事一覧へ]
連載朝日情勢調査 参院選2022（全110回）
- 第1回自公、改選過半数上回る勢い、維新は倍増視野 朝日序盤情勢調査
2022年6月23日22時30分
- 第2回32の1人区、自民25選挙区で優勢・やや優勢 朝日序盤情勢調査
2022年6月23日22時31分
- 第3回比例区、立憲・維新が「第1党」争い 無党派層も伯仲 朝日序盤調査
2022年6月23日22時32分
- 第4回岸田首相の物価高への対応「評価しない」60% 朝日序盤情勢調査
2022年6月23日22時33分
- 第5回自民と立憲が2議席獲得めぐり激戦 参院選北海道 朝日情勢調査
2022年6月24日18時30分
- 第6回山形選挙区は国民と自民が激戦 参院選東北 朝日情勢調査
2022年6月24日18時31分
- 第7回長野は立憲・杉尾氏がやや有利 参院選北関東・甲信 朝日情勢調査
2022年6月24日18時32分
- 第8回立憲、神奈川で「共倒れ」の可能性 参院選南関東 朝日情勢調査
2022年6月24日18時35分
- 第9回自民2議席獲得の勢い、立憲現職もリード 参院選東京 朝日情勢調査
2022年6月24日18時38分
- 第10回新潟で自民新顔と立憲現職激しく競り合う 参院選北陸 朝日情勢調査
2022年6月24日18時39分
- 第11回愛知は自立公がリード、維新がやや先行 参院選東海 朝日情勢調査
2022年6月24日18時42分
- 第12回京都で立憲・福山氏と維新・楠井氏が伯仲 参院選近畿 朝日情勢調査
2022年6月24日18時50分
- 第13回広島は自民先行、野党系無所属候補が続く 参院選中国 朝日情勢調査
2022年6月24日18時59分
- 第14回全3選挙区で自民現職が安定の戦い 参院選四国 朝日情勢調査
2022年6月24日19時02分
- 第15回沖縄、無所属現職と自民新顔が激戦 参院選九州・沖縄 朝日情勢調査
2022年6月24日19時05分
- 第16回自民20議席台うかがう、維新は議席上積みか 比例区 朝日情勢調査
2022年6月24日19時06分
- 第17回自民・長谷川氏引き離す、立憲・徳永氏がやや優位 北海道・序盤情勢
2022年6月26日8時01分
- 第18回立憲・田名部氏と自民・斉藤氏、激しく競り合う 青森・序盤情勢調査
2022年6月26日8時02分
- 第19回立憲・木戸口氏と自民・広瀬氏、激しく競り合う 岩手・序盤情勢調査
2022年6月26日8時03分
- 第20回自民・桜井氏安定した戦い、立憲は支持広がらず 宮城・序盤情勢調査
2022年6月26日8時04分
- 第21回自民・石井氏に安定感、他の5候補を引き離す 秋田・序盤情勢調査
2022年6月26日8時05分
- 第22回国民・舟山氏と自民・大内氏が競り合う 山形・序盤情勢調査
2022年6月26日8時06分
- 第23回自民がリード、「野党統一候補」が懸命に追う 福島・序盤情勢調査
2022年6月26日8時07分
- 第24回自民新顔、立国推薦の新顔が優勢 維新が懸命に追う 茨城・序盤情勢
2022年6月26日8時08分
- 第25回自民・上野氏が安定した戦い、他5候補は苦戦 栃木・序盤情勢調査
2022年6月26日8時09分
- 第26回自民・中曽根氏に安定した支持、他4候補は苦戦 群馬・序盤情勢調査
2022年6月26日8時10分
- 第27回自民現職が優勢、元知事・上田氏と立憲新顔やや先行 埼玉・序盤情勢
2022年6月26日8時11分
- 第28回自民の猪口氏と臼井氏、立憲・小西氏が優勢 千葉・序盤情勢調査
2022年6月26日8時12分
- 第29回自民の朝日氏・生稲氏と立憲の蓮舫氏が引き離す 東京・序盤情勢調査
2022年6月26日8時13分
- 第30回自民の浅尾氏と三原氏、元知事の松沢氏がリード 神奈川・序盤情勢
2022年6月26日8時14分
- 第31回自民新顔の小林氏と立憲現職の森氏が激しく競り合う 新潟・序盤情勢
2022年6月26日8時15分
- 第32回自民・野上氏が安定、他5候補は厳しい戦い 富山・序盤情勢調査
2022年6月26日8時16分
- 第33回自民・岡田氏が安定した戦い、他5候補は苦戦 石川・序盤情勢調査
2022年6月26日8時17分
- 第34回自民現職の山崎氏、他5候補を引き離す 福井・序盤情勢調査
2022年6月26日8時18分
- 第35回自民・永井氏と立憲・宮沢氏が激しく競り合う 山梨・序盤情勢調査
2022年6月26日8時19分
- 第36回立憲・杉尾氏がやや先行、自民・松山氏が懸命に追う 長野・序盤情勢
2022年6月26日8時20分
- 第37回自民・渡辺氏が優位、ほか4氏は厳しい戦い 岐阜・序盤情勢調査
2022年6月26日8時21分
- 第38回自民若林氏と無所属平山氏優位、山崎氏懸命に追う 静岡・序盤情勢
2022年6月26日8時22分
- 第39回自民優位、立憲公明は有利、維新やや先行 国共猛追、愛知・序盤情勢
2022年6月26日8時23分
- 第40回自民・山本氏が優位、無所属・芳野氏が懸命に追う 三重・序盤情勢
2022年6月26日8時24分
- 第41回自民・小鑓氏が堅調 無所属・田島氏はやや厳しい 滋賀・序盤情勢
2022年6月26日8時25分
- 第42回立憲・福山氏と維新・楠井氏が互角 自民新顔は安定 京都・序盤情勢
2022年6月26日8時26分
- 第43回自民安定、維新2氏と公明は安定支持得る 共産追う 大阪・序盤情勢
2022年6月26日8時27分
- 第44回自民、維新が安定した戦い 公明と立憲が激戦 兵庫・序盤情勢調査
2022年6月26日8時28分
- 第45回自民佐藤氏が優勢、野党新顔らは厳しい戦い 奈良・序盤情勢調査
2022年6月26日8時29分
- 第46回自民鶴保氏、安定した支持 共産など引き離される 和歌山・序盤情勢
2022年6月26日8時30分
- 第47回自民青木氏が優位、野党候補は厳しい戦い 鳥取島根・序盤情勢調査
2022年6月26日8時31分
- 第48回自民現職・小野田氏有力 他候補を引き離す 岡山・序盤情勢調査
2022年6月26日8時32分
- 第49回自民宮沢氏と無所属三上氏安定、共産新顔ら苦戦 広島・序盤情勢調査
2022年6月26日8時33分
- 第50回自民・江島氏が安定した戦い、他候補を引き離す 山口・序盤情勢
2022年6月26日8時34分
- 第51回自民現職が有利な情勢、無党派層へも浸透 徳島高知・序盤情勢調査
2022年6月26日8時35分
- 第52回自民現職・磯崎氏が他の7候補を引き離す 香川・序盤情勢調査
2022年6月26日8時36分
- 第53回自民山本氏が安定支持、無所属新顔ら引き離す 愛媛・序盤情勢調査
2022年6月26日8時37分
- 第54回自民・立憲・公明の現職が安定、維新新顔が続く 福岡・序盤情勢調査
2022年6月26日8時38分
- 第55回自民・福岡氏が優勢、立憲・小野氏は苦戦 佐賀・序盤情勢調査
2022年6月26日8時39分
- 第56回自民・山本氏が有利な情勢、立憲新顔は伸び悩み 長崎・序盤情勢調査
2022年6月26日8時40分
- 第57回自民・松村氏が引き離す、立憲新顔らは厳しい戦い 熊本・序盤情勢
2022年6月26日8時41分
- 第58回自民新顔がやや有利、国民現職・足立氏が懸命に追う 大分・序盤情勢
2022年6月26日8時42分
- 第59回自民・松下氏が安定、立憲・黒田氏は引き離される 宮崎・序盤情勢
2022年6月26日8時43分
- 第60回自民現職・野村氏がリード、立憲など引き離す 鹿児島・序盤情勢調査
2022年6月26日8時44分
- 第61回1人区、自民有利は28選挙区、野党系優勢は2選挙区 朝日終盤情勢
2022年7月5日22時30分
- 第62回自公、改選70議席台の勢い 改憲4党で3分の2超も 朝日終盤情勢
2022年7月5日22時30分
- 第63回（今読んでいる記事）岸田政権での憲法改正・防衛費倍増、賛否真っ二つ 朝日新聞世論調査
2022年7月6日7時00分