第61回1人区、自民有利は28選挙区、野党系優勢は2選挙区　朝日終盤情勢

有料会員記事参院選2022

君島浩、北見英城、寺本大蔵
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　長丁場の参院選も、いよいよ終盤。朝日新聞の終盤情勢調査では、勝敗のカギを握る1人区（改選数1の選挙区）で変化もあるが、全体で見れば与党が安定した戦いを続ける。野党陣営は少しでも上積みを図ろうと、重点区を絞るなど追い込みに懸命だ。

あなたにマッチする政党は？

参院選2020　朝日新聞ボートマッチ。質問に答えていくと、主要9政党・候補者との「一致度」が分かります。

　勝敗を左右する32の1人区…

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