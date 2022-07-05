[PR]

長丁場の参院選も、いよいよ終盤。朝日新聞の終盤情勢調査では、勝敗のカギを握る1人区（改選数1の選挙区）で変化もあるが、全体で見れば与党が安定した戦いを続ける。野党陣営は少しでも上積みを図ろうと、重点区を絞るなど追い込みに懸命だ。

勝敗を左右する32の1人区…