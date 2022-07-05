第62回自公、改選70議席台の勢い　改憲4党で3分の2超も　朝日終盤情勢

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朝日情勢調査
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　10日投開票の参院選について、朝日新聞社は4、5日、全国の有権者を対象に電話とインターネットによる情勢調査を実施した。取材による情報も加え、終盤情勢を分析したところ、自民、公明の与党は引き続き堅調で、改選過半数（63議席）を確保し、70議席台に乗る勢い。非改選70議席を含めて定数の過半数（125議席）を上回りそうだ。立憲民主は焦点の1人区で先行を許す選挙区が増え、改選23議席を下回る見通し。維新は改選6議席倍増の勢いを維持し、比例区では立憲を上回る可能性も出てきた。

あなたにマッチする政党は？

参院選2020　朝日新聞ボートマッチ。質問に答えていくと、主要9政党・候補者との「一致度」が分かります。

【電話調査の方法】　コンピューターで無作為に電話番号を作成し、固定電話と携帯電話に調査員が電話をかけるRDD方式で、4、5の両日に全国の有権者を対象に調査した。固定は有権者がいると判明した9207世帯から5244人（回答率57%）、携帯は有権者につながった1万1340件のうち5147人（同45%）、計1万391人の有効回答を得た。

【インターネット調査の方法】　4、5の両日、インターネット調査会社4社に委託して実施した。各社の登録モニターのうち、全国47都道府県の有権者を対象に調査した。全国で計8万576件の有効回答を得た。

　調査時点で投票態度を明らかにしていない人が選挙区、比例区とも4割前後おり、情勢は変わりうる。

　与党に、国会での改憲論議に積極的な維新や国民民主を合わせると80議席を上回り、非改選84議席を含めると改憲の国会発議に必要な3分の2（166議席）を超える可能性が強まっている。

　各選挙区の終盤情勢の詳報は、8日朝にお伝えする予定。

自民、比例区ではやや失速気味　立憲は改選7議席に届く可能性も

　自民は、32ある1人区のう…

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    藤田直央
    （朝日新聞編集委員＝政治、外交、憲法）
    2022年7月6日7時1分 投稿

    【視点】この参院選での憲法をめぐる状況で補足です。 　「改憲４党」（自民、公明、維新、国民）に共通する改憲案はありませんが、維新が９条への自衛隊明記と緊急事態条項の創設を主張に加えたことで、自民との重なりが広がっています。両党幹部からは、国会

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    前田直人
    （朝日新聞コンテンツ戦略ディレクター）
    2022年7月5日22時48分 投稿

    【視点】世論調査部長のときから重ねて申し上げてきましたが、情勢調査はその時点をスナップショットとして切り取った調査データをもとに、過去データなどを加味して科学的にはじき出した予測です。つまり、残り期間で激戦区を中心に情勢は変わり得るということであり

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