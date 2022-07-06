宮城や岩手で最大震度4の地震　東北新幹線、速度を落として運転

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各地の主な震度（気象庁の資料から）
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　6日午前5時10分ごろ、宮城県沖を震源とする最大震度4の地震が発生した。気象庁によると、仙台市岩手県一関市などで震度4を観測した。震源の深さは約60キロ。地震の規模（マグニチュード）は5・4と推定される。津波の心配はないという。

　JR東日本によると、東北新幹線は安全確認のため、くりこま高原駅から一ノ関駅間で速度を落として運転し、設備の確認を行った。このため、計4本の列車に最大23分の遅れが生じ、約900人の乗客に影響した。

　各地の震度は次の通り。

【震度4】岩手県住田町、北上市、一関市▽宮城県登米市栗原市大崎市、涌谷町、南三陸町、名取市、仙台市宮城野区、仙台市若林区仙台市泉区石巻市東松島市松島町

【震度3】岩手県大船渡市陸前高田市釜石市花巻市遠野市奥州市金ケ崎町平泉町宮古市盛岡市紫波町矢巾町▽宮城県気仙沼市、色麻町、加美町、美里町、角田市岩沼市蔵王町、大河原町、柴田町、川崎町、亘理町、山元町、仙台市青葉区塩釜市、多賀城市、富谷市、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、女川町秋田県横手市山形県尾花沢市▽福島県福島市二本松市、田村市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、新地町、飯舘村

　【震度2】岩手県大槌町、西和賀町、久慈市山田町、普代村、野田村、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、一戸町▽宮城県白石市、七ケ宿町、村田町、丸森町、仙台市太白区▽秋田県湯沢市大仙市仙北市、東成瀬村、五城目町、秋田市、由利本荘市山形市、山形県寒河江市村山市天童市、東根市、山辺町、中山町、河北町、朝日町、大江町、大石田町、遊佐町新庄市最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、戸沢村米沢市南陽市、白鷹町▽福島県郡山市白河市須賀川市、桑折町、大玉村鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、矢祭町石川町玉川村、平田村、浅川町、小野町いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、浪江町、葛尾村、猪苗代町▽青森県八戸市五戸町、南部町、階上町▽水戸市茨城県日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村大子町土浦市

【震度1】岩手県岩泉町、田野畑村、洋野町二戸市▽秋田県美郷町、羽後町、能代市三種町八郎潟町、井川町、にかほ市大館市北秋田市▽山形県上山市西川町鶴岡市酒田市三川町、庄内町、金山町、鮭川村、長井市、高畠町、川西町、小国町、飯豊町▽福島県西郷村、矢吹町、塙町、鮫川村、古殿町、三春町、下郷町、南会津町▽青森県十和田市三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸町、田子町、外ケ浜町、むつ市、東通村▽茨城県常陸太田市高萩市北茨城市那珂市小美玉市茨城町石岡市龍ケ崎市、取手市牛久市つくば市鹿嶋市潮来市筑西市坂東市稲敷市かすみがうら市桜川市行方市鉾田市、美浦村、境町▽栃木県大田原市那須塩原市、那須町、宇都宮市栃木市小山市真岡市さくら市那須烏山市下野市益子町茂木町市貝町、芳賀町、那珂川町▽前橋市群馬県桐生市伊勢崎市渋川市、板倉町、邑楽町▽埼玉県加須市東松山市久喜市、滑川町、春日部市、宮代町▽千葉県香取市野田市成田市習志野市、柏市、八千代市鎌ケ谷市白井市富里市東京都千代田区新潟県村上市胎内市、関川村