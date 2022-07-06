宮城や岩手で最大震度4の地震 東北新幹線、速度を落として運転
6日午前5時10分ごろ、宮城県沖を震源とする最大震度4の地震が発生した。気象庁によると、仙台市や岩手県一関市などで震度4を観測した。震源の深さは約60キロ。地震の規模（マグニチュード）は5・4と推定される。津波の心配はないという。
JR東日本によると、東北新幹線は安全確認のため、くりこま高原駅から一ノ関駅間で速度を落として運転し、設備の確認を行った。このため、計4本の列車に最大23分の遅れが生じ、約900人の乗客に影響した。
各地の震度は次の通り。
【震度4】岩手県住田町、北上市、一関市▽宮城県登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、南三陸町、名取市、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市泉区、石巻市、東松島市、松島町
【震度3】岩手県大船渡市、陸前高田市、釜石市、花巻市、遠野市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、宮古市、盛岡市、紫波町、矢巾町▽宮城県気仙沼市、色麻町、加美町、美里町、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、柴田町、川崎町、亘理町、山元町、仙台市青葉区、塩釜市、多賀城市、富谷市、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、女川町▽秋田県横手市▽山形県尾花沢市▽福島県福島市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、新地町、飯舘村
【震度2】岩手県大槌町、西和賀町、久慈市、山田町、普代村、野田村、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、一戸町▽宮城県白石市、七ケ宿町、村田町、丸森町、仙台市太白区▽秋田県湯沢市、大仙市、仙北市、東成瀬村、五城目町、秋田市、由利本荘市▽山形市、山形県寒河江市、村山市、天童市、東根市、山辺町、中山町、河北町、朝日町、大江町、大石田町、遊佐町、新庄市、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、戸沢村、米沢市、南陽市、白鷹町▽福島県郡山市、白河市、須賀川市、桑折町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、小野町、いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、浪江町、葛尾村、猪苗代町▽青森県八戸市、五戸町、南部町、階上町▽水戸市、茨城県日立市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、東海村、大子町、土浦市
【震度1】岩手県岩泉町、田野畑村、洋野町、二戸市▽秋田県美郷町、羽後町、能代市、三種町、八郎潟町、井川町、にかほ市、大館市、北秋田市▽山形県上山市、西川町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、金山町、鮭川村、長井市、高畠町、川西町、小国町、飯豊町▽福島県西郷村、矢吹町、塙町、鮫川村、古殿町、三春町、下郷町、南会津町▽青森県十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸町、田子町、外ケ浜町、むつ市、東通村▽茨城県常陸太田市、高萩市、北茨城市、那珂市、小美玉市、茨城町、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、美浦村、境町▽栃木県大田原市、那須塩原市、那須町、宇都宮市、栃木市、小山市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、那珂川町▽前橋市、群馬県桐生市、伊勢崎市、渋川市、板倉町、邑楽町▽埼玉県加須市、東松山市、久喜市、滑川町、春日部市、宮代町▽千葉県香取市、野田市、成田市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、白井市、富里市▽東京都千代田区▽新潟県村上市、胎内市、関川村