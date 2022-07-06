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10日投開票の参院選について、朝日新聞社は4、5日に全国の有権者を対象に電話とインターネットによる情勢調査を行った。1人区では岩手や新潟、山梨でいずれも自民新顔が野党の現職をリード。序盤調査より自民の堅調ぶりが明らかになった。

全選挙区の終盤情勢の詳報は、8日朝にお伝えする予定。

■青森選挙区…