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10日投開票の参院選について、朝日新聞社は4、5日に全国の有権者を対象に電話とインターネットによる情勢調査を行った。複数区では序盤の調査同様、与党が堅調を維持する一方、東京や神奈川、京都などでは、立憲、維新、共産、れいわなど野党同士が激しく競り合っている。

全選挙区の終盤情勢の詳報は、8日朝にお伝えする予定。

■北海道選挙区…