第72回自民・星氏やや先行　無所属・小野寺氏が激しく追う　福島・終盤情勢

有料会員記事参院選2022

福地慶太郎
写真・図版
朝日情勢調査
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　朝日新聞社は4、5の両日、参院選福島選挙区（改選数1）について、県内の有権者を対象にインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて終盤の情勢を探った。

　その結果、自民の星北斗氏が…

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