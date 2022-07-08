第83回自民・山崎氏がやや先行、無所属・斉木氏が猛追　福井・朝日終盤情勢

有料会員記事参院選2022

小田健司
写真・図版
朝日情勢調査
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　朝日新聞社は4、5の両日、参院選福井選挙区（改選数1）の有権者を対象としたインターネットによる情勢調査を行い、取材で得た情報を合わせて終盤の情勢を探った。

　序盤の調査で大きくリードし…

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