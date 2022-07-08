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7月10日投開票の参院選三重選挙区（改選数1）について、朝日新聞社は4、5の両日、県内の有権者を対象にインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に終盤の情勢を探った。

自民新顔の山本佐知子氏（5…