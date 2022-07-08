第78回朝日氏が引き離す　竹谷・蓮舫・生稲の3氏やや優勢　東京・終盤情勢

有料会員記事参院選2022

笠原真
写真・図版
朝日情勢調査
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　10日投開票の参院選に向け、朝日新聞社は4、5の両日、都内の有権者を対象に2回目の情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて終盤の情勢を探った。

　34人が立候補した東京選挙…

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