10日に投開票される参院選長崎選挙区（改選数1）について、朝日新聞社は4、5日、県内の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に終盤の情勢を探った。
あなたにマッチする政党は？
参院選2020 朝日新聞ボートマッチ。質問に答えていくと、主要9政党・候補者との「一致度」が分かります。
長崎選挙区は、現職の金子原…
あなたにマッチする政党は？
政策などに関する質問に答えると、あなたの考え方と政党・候補者の一致度が分かります。[記事一覧へ]
連載朝日情勢調査 参院選2022（全110回）
- 第1回自公、改選過半数上回る勢い、維新は倍増視野 朝日序盤情勢調査
2022年6月23日22時30分
- 第2回32の1人区、自民25選挙区で優勢・やや優勢 朝日序盤情勢調査
2022年6月23日22時31分
- 第3回比例区、立憲・維新が「第1党」争い 無党派層も伯仲 朝日序盤調査
2022年6月23日22時32分
- 第4回岸田首相の物価高への対応「評価しない」60% 朝日序盤情勢調査
2022年6月23日22時33分
- 第5回自民と立憲が2議席獲得めぐり激戦 参院選北海道 朝日情勢調査
2022年6月24日18時30分
- 第6回山形選挙区は国民と自民が激戦 参院選東北 朝日情勢調査
2022年6月24日18時31分
- 第7回長野は立憲・杉尾氏がやや有利 参院選北関東・甲信 朝日情勢調査
2022年6月24日18時32分
- 第8回立憲、神奈川で「共倒れ」の可能性 参院選南関東 朝日情勢調査
2022年6月24日18時35分
- 第9回自民2議席獲得の勢い、立憲現職もリード 参院選東京 朝日情勢調査
2022年6月24日18時38分
- 第10回新潟で自民新顔と立憲現職激しく競り合う 参院選北陸 朝日情勢調査
2022年6月24日18時39分
- 第11回愛知は自立公がリード、維新がやや先行 参院選東海 朝日情勢調査
2022年6月24日18時42分
- 第12回京都で立憲・福山氏と維新・楠井氏が伯仲 参院選近畿 朝日情勢調査
2022年6月24日18時50分
- 第13回広島は自民先行、野党系無所属候補が続く 参院選中国 朝日情勢調査
2022年6月24日18時59分
- 第14回全3選挙区で自民現職が安定の戦い 参院選四国 朝日情勢調査
2022年6月24日19時02分
- 第15回沖縄、無所属現職と自民新顔が激戦 参院選九州・沖縄 朝日情勢調査
2022年6月24日19時05分
- 第16回自民20議席台うかがう、維新は議席上積みか 比例区 朝日情勢調査
2022年6月24日19時06分
- 第17回自民・長谷川氏引き離す、立憲・徳永氏がやや優位 北海道・序盤情勢
2022年6月26日8時01分
- 第18回立憲・田名部氏と自民・斉藤氏、激しく競り合う 青森・序盤情勢調査
2022年6月26日8時02分
- 第19回立憲・木戸口氏と自民・広瀬氏、激しく競り合う 岩手・序盤情勢調査
2022年6月26日8時03分
- 第20回自民・桜井氏安定した戦い、立憲は支持広がらず 宮城・序盤情勢調査
2022年6月26日8時04分
- 第21回自民・石井氏に安定感、他の5候補を引き離す 秋田・序盤情勢調査
2022年6月26日8時05分
- 第22回国民・舟山氏と自民・大内氏が競り合う 山形・序盤情勢調査
2022年6月26日8時06分
- 第23回自民がリード、「野党統一候補」が懸命に追う 福島・序盤情勢調査
2022年6月26日8時07分
- 第24回自民新顔、立国推薦の新顔が優勢 維新が懸命に追う 茨城・序盤情勢
2022年6月26日8時08分
- 第25回自民・上野氏が安定した戦い、他5候補は苦戦 栃木・序盤情勢調査
2022年6月26日8時09分
- 第26回自民・中曽根氏に安定した支持、他4候補は苦戦 群馬・序盤情勢調査
2022年6月26日8時10分
- 第27回自民現職が優勢、元知事・上田氏と立憲新顔やや先行 埼玉・序盤情勢
2022年6月26日8時11分
- 第28回自民の猪口氏と臼井氏、立憲・小西氏が優勢 千葉・序盤情勢調査
2022年6月26日8時12分
- 第29回自民の朝日氏・生稲氏と立憲の蓮舫氏が引き離す 東京・序盤情勢調査
2022年6月26日8時13分
- 第30回自民の浅尾氏と三原氏、元知事の松沢氏がリード 神奈川・序盤情勢
2022年6月26日8時14分
- 第31回自民新顔の小林氏と立憲現職の森氏が激しく競り合う 新潟・序盤情勢
2022年6月26日8時15分
- 第32回自民・野上氏が安定、他5候補は厳しい戦い 富山・序盤情勢調査
2022年6月26日8時16分
- 第33回自民・岡田氏が安定した戦い、他5候補は苦戦 石川・序盤情勢調査
2022年6月26日8時17分
- 第34回自民現職の山崎氏、他5候補を引き離す 福井・序盤情勢調査
2022年6月26日8時18分
- 第35回自民・永井氏と立憲・宮沢氏が激しく競り合う 山梨・序盤情勢調査
2022年6月26日8時19分
- 第36回立憲・杉尾氏がやや先行、自民・松山氏が懸命に追う 長野・序盤情勢
2022年6月26日8時20分
- 第37回自民・渡辺氏が優位、ほか4氏は厳しい戦い 岐阜・序盤情勢調査
2022年6月26日8時21分
- 第38回自民若林氏と無所属平山氏優位、山崎氏懸命に追う 静岡・序盤情勢
2022年6月26日8時22分
- 第39回自民優位、立憲公明は有利、維新やや先行 国共猛追、愛知・序盤情勢
2022年6月26日8時23分
- 第40回自民・山本氏が優位、無所属・芳野氏が懸命に追う 三重・序盤情勢
2022年6月26日8時24分
- 第41回自民・小鑓氏が堅調 無所属・田島氏はやや厳しい 滋賀・序盤情勢
2022年6月26日8時25分
- 第42回立憲・福山氏と維新・楠井氏が互角 自民新顔は安定 京都・序盤情勢
2022年6月26日8時26分
- 第43回自民安定、維新2氏と公明は安定支持得る 共産追う 大阪・序盤情勢
2022年6月26日8時27分
- 第44回自民、維新が安定した戦い 公明と立憲が激戦 兵庫・序盤情勢調査
2022年6月26日8時28分
- 第45回自民佐藤氏が優勢、野党新顔らは厳しい戦い 奈良・序盤情勢調査
2022年6月26日8時29分
- 第46回自民鶴保氏、安定した支持 共産など引き離される 和歌山・序盤情勢
2022年6月26日8時30分
- 第47回自民青木氏が優位、野党候補は厳しい戦い 鳥取島根・序盤情勢調査
2022年6月26日8時31分
- 第48回自民現職・小野田氏有力 他候補を引き離す 岡山・序盤情勢調査
2022年6月26日8時32分
- 第49回自民宮沢氏と無所属三上氏安定、共産新顔ら苦戦 広島・序盤情勢調査
2022年6月26日8時33分
- 第50回自民・江島氏が安定した戦い、他候補を引き離す 山口・序盤情勢
2022年6月26日8時34分
- 第51回自民現職が有利な情勢、無党派層へも浸透 徳島高知・序盤情勢調査
2022年6月26日8時35分
- 第52回自民現職・磯崎氏が他の7候補を引き離す 香川・序盤情勢調査
2022年6月26日8時36分
- 第53回自民山本氏が安定支持、無所属新顔ら引き離す 愛媛・序盤情勢調査
2022年6月26日8時37分
- 第54回自民・立憲・公明の現職が安定、維新新顔が続く 福岡・序盤情勢調査
2022年6月26日8時38分
- 第55回自民・福岡氏が優勢、立憲・小野氏は苦戦 佐賀・序盤情勢調査
2022年6月26日8時39分
- 第56回自民・山本氏が有利な情勢、立憲新顔は伸び悩み 長崎・序盤情勢調査
2022年6月26日8時40分
- 第57回自民・松村氏が引き離す、立憲新顔らは厳しい戦い 熊本・序盤情勢
2022年6月26日8時41分
- 第58回自民新顔がやや有利、国民現職・足立氏が懸命に追う 大分・序盤情勢
2022年6月26日8時42分
- 第59回自民・松下氏が安定、立憲・黒田氏は引き離される 宮崎・序盤情勢
2022年6月26日8時43分
- 第60回自民現職・野村氏がリード、立憲など引き離す 鹿児島・序盤情勢調査
2022年6月26日8時44分
- 第61回自公、改選70議席台の勢い 改憲4党で3分の2超も 朝日終盤情勢
2022年7月5日22時30分
- 第62回1人区、自民有利は28選挙区、野党系優勢は2選挙区 朝日終盤情勢
2022年7月5日22時30分
- 第63回岸田政権での憲法改正・防衛費倍増、賛否真っ二つ 朝日新聞世論調査
2022年7月6日7時00分
- 第64回新潟や岩手で自民が抜け出す、野党現職をリード 1人区朝日終盤情勢
2022年7月6日19時00分
- 第65回東京・神奈川・京都で野党同士が競り合う 複数区の朝日終盤情勢
2022年7月6日19時00分
- 第66回自民・長谷川氏が安定、立憲・石川氏一歩抜け出す 北海道・終盤情勢
2022年7月8日7時01分
- 第67回立憲・田名部氏やや先行、自民・斉藤氏が激しく追う 青森・終盤情勢
2022年7月8日7時02分
- 第68回自民・広瀬氏やや先行、立憲・木戸口氏が激しく追う 岩手・終盤情勢
2022年7月8日7時03分
- 第69回自民・桜井氏に安定した支持、立憲・小畑氏伸び悩み 宮城・終盤情勢
2022年7月8日7時04分
- 第70回自民・石井氏が優位、新顔5氏は伸び悩む 秋田・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時05分
- 第71回国民・舟山氏、自民・大内氏との差を広げて優勢に 山形・終盤情勢
2022年7月8日7時06分
- 第72回自民・星氏やや先行 無所属・小野寺氏が激しく追う 福島・終盤情勢
2022年7月8日7時07分
- 第73回自民・加藤氏が安定の戦い、無所属・堂込氏優位保つ 茨城・終盤情勢
2022年7月8日7時08分
- 第74回自民・上野氏が安定した戦い、他の新顔5氏は苦戦 栃木・終盤情勢
2022年7月8日7時09分
- 第75回自民・中曽根氏が安定した戦い、他4候補を引き離す 群馬・終盤情勢
2022年7月8日7時10分
- 第76回自民・関口氏が優位、元知事の上田氏は抜け出す勢い 埼玉・終盤情勢
2022年7月8日7時11分
- 第77回自民の猪口氏・臼井氏、立憲の小西氏が他を引き離す 千葉・終盤情勢
2022年7月8日7時12分
- 第78回朝日氏が引き離す 竹谷・蓮舫・生稲の3氏やや優勢 東京・終盤情勢
2022年7月8日7時13分
- 第79回三原氏と松沢氏は安定、三浦氏と浅尾氏がやや優勢 神奈川・終盤情勢
2022年7月8日7時14分
- 第80回自民・小林氏が抜け出し優位、立憲・森氏はリード許す 新潟終盤情勢
2022年7月8日7時15分
- 第81回自民・野上氏が安定、他候補は厳しい戦いに 富山・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時16分
- 第82回自民・岡田氏が安定支持得る、他候補は伸び悩む 石川・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時17分
- 第83回自民・山崎氏がやや先行、無所属・斉木氏が猛追 福井・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時18分
- 第84回自民・永井が抜け出す、立憲・宮沢氏が猛追 山梨・朝日情勢調査
2022年7月8日7時19分
- 第85回立憲・杉尾氏と自民・松山氏が互角の激しい戦い 長野・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時20分
- 第86回自民・渡辺氏が先行、新顔4氏は厳しい戦い 岐阜・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時21分
- 第87回自民・若林氏と無所属・平山氏がリード 静岡・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時22分
- 第88回自民有利、公明リード、立憲やや優位 維新と国民互角 愛知終盤情勢
2022年7月8日7時23分
- 第89回自民・山本氏が優位、無所属・芳野氏が猛追 三重・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時24分
- 第90回自民・小鑓氏が優勢、無所属・田島氏を引き離す 滋賀・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時25分
- 第91回自民吉井氏が優位、立憲福山氏と維新楠井氏が激戦 京都・終盤情勢
2022年7月8日7時26分
- 第92回松川、高木、石川の現職3氏安定、浅田氏もやや先行 大阪・終盤情勢
2022年7月8日7時27分
- 第93回維新・自民の現職2氏安定、公明抜け出し立憲が猛追 兵庫・終盤情勢
2022年7月8日7時28分
- 第94回自民・佐藤氏が優勢、維新・中川氏が懸命に追う 奈良・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時29分
- 第95回自民・鶴保氏が安定した戦い、新顔4氏は苦戦 和歌山・朝日終盤情勢
2022年7月8日7時30分
- 第96回自民現職の青木氏が依然優位、他候補は伸び悩む 鳥取島根・終盤情勢
2022年7月8日7時31分
- 第97回自民現職の小野田氏が有利 他候補は伸び悩む 岡山・終盤情勢調査
2022年7月8日7時32分
- 第98回自民の宮沢洋一氏と無所属の三上絵里氏が優勢 広島・終盤情勢
2022年7月8日7時33分
- 第99回自民現職の江島潔氏、優位を保つ 山口・終盤情勢調査
2022年7月8日7時34分
- 第100回自民現職の中西祐介氏が堅調 他の5氏は苦戦 徳島・高知の終盤情勢
2022年7月8日7時35分
- 第101回自民現職の磯崎氏が引き離す 新顔7氏は厳しい戦い 香川・終盤情勢
2022年7月8日7時36分
- 第102回自民山本氏が安定した戦い 他は支持広がり見られず 愛媛・終盤情勢
2022年7月8日7時37分
- 第103回現職3氏が優位を保つ、維新新顔が激しく追う 福岡・終盤情勢
2022年7月8日7時38分
- 第104回自民の福岡資麿氏が優位保つ、他4氏は支持広がらず 佐賀・終盤情勢
2022年7月8日7時39分
- 第105回（今読んでいる記事）自民新顔の山本氏が安定した戦い、他5氏は伸び悩み 長崎・終盤情勢
2022年7月8日7時40分
- 第106回自民現職の松村祥史氏が優勢、他3氏は苦戦 熊本・終盤情勢
2022年7月8日7時41分
- 第107回自民新顔の古庄氏やや有利、国民現職の足立氏が追う 大分・終盤情勢
2022年7月8日7時42分
- 第108回自民の松下氏が優位、立憲の黒田氏が差を縮める 宮崎・終盤情勢
2022年7月8日7時43分
- 第109回自民の野村氏が有利、立憲の柳氏が追い上げる 鹿児島・終盤情勢
2022年7月8日7時44分
- 第110回自民の古謝氏と無所属現職の伊波氏が激しく競り合う 沖縄・終盤情勢
2022年7月8日7時45分