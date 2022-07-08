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朝日新聞社は4、5日、参院選広島選挙区（改選数2）について、県内の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて総合的に終盤の情勢を探った。

自民現職の宮沢洋一氏、無所…