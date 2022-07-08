第96回自民現職の青木氏が依然優位、他候補は伸び悩む　鳥取島根・終盤情勢

有料会員記事参院選2022

大村治郎
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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は4、5の両日、参院選鳥取・島根選挙区（改選数1）について、両県の有権者を対象にしたインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて終盤の情勢を探った。

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参院選2020　朝日新聞ボートマッチ。質問に答えていくと、主要9政党・候補者との「一致度」が分かります。

　3選をめざす自民現職の青木…

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