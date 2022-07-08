第95回自民・鶴保氏が安定した戦い、新顔4氏は苦戦　和歌山・朝日終盤情勢

有料会員記事参院選2022

直井政夫
写真・図版
2022参院選　朝日情勢調査
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　7月10日投開票の参院選和歌山選挙区（改選数1）について、朝日新聞社は4、5の両日、県内の有権者を対象にインターネットによる選挙情勢調査をした。取材で得た情報と合わせて終盤の情勢を探った。

　5選を目指す自民現職の鶴保…

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