奥平真也

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朝日新聞社は4、5の両日、滋賀県内の有権者を対象にしたインターネットによる参院選情勢調査を実施した。取材で得た情報と合わせて総合的に滋賀選挙区の終盤情勢を分析した。

自民現職の小鑓隆史氏（55…