第90回自民・小鑓氏が優勢、無所属・田島氏を引き離す　滋賀・朝日終盤情勢

有料会員記事参院選2022

奥平真也
写真・図版
2022参院選　朝日情勢調査
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　朝日新聞社は4、5の両日、滋賀県内の有権者を対象にしたインターネットによる参院選情勢調査を実施した。取材で得た情報と合わせて総合的に滋賀選挙区の終盤情勢を分析した。

　自民現職の小鑓隆史氏（55…

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