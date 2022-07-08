第110回自民の古謝氏と無所属現職の伊波氏が激しく競り合う　沖縄・終盤情勢

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朝日情勢調査
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　7月10日投開票の参院選沖縄選挙区（改選数1）について、朝日新聞社は4、5の両日、県内の有権者を対象にインターネットによる調査を行い、取材で得た情報と合わせて終盤の情勢を探った。

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