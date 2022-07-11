佳子さま、都市緑化祭で北海道へ 皇室予定7月11日～7月17日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は7月11～17日の予定を発表した。秋篠宮家の次女佳子さまは12～13日、「令和4年度全国都市緑化祭」などに出席するため、北海道を訪問する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
7/12（火）
天皇陛下 皇居・御所（離任ブラジル特命全権大使と面会）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
7/12（火）～13（水）
佳子さま 北海道（「令和4年度全国都市緑化祭」出席など）
7/14（木）
秋篠宮さま 宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）
紀子さま 日本赤十字社本社（「第58回献血運動推進全国大会」に同本社からオンライン出席）
高円宮家
7/14（木）
久子さま 明治記念館（「第35回 独創性を拓（ひら）く 先端技術大賞」授賞式）
7/15（金）
久子さま 西武池袋本店（「第37回東京都障害者総合美術展」表彰式）
久子さま 高円宮邸（日本海洋少年団連盟理事長らと面会）