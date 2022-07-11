佳子さま、都市緑化祭で北海道へ　皇室予定7月11日～7月17日

写真・図版
「日米フルブライト交流計画70周年記念式典」に出席した天皇、皇后両陛下=2022年7月1日午後5時、東京都千代田区の帝国ホテル東京、山本裕之撮影
  • 写真・図版

　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は7月11～17日の予定を発表した。秋篠宮家の次女佳子さまは12～13日、「令和4年度全国都市緑化祭」などに出席するため、北海道を訪問する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

7/12（火）

皇后さま　皇居・紅葉山御養蚕所（御養蚕納の儀）

天皇陛下　皇居・御所（離任ブラジル特命全権大使と面会）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

7/12（火）～13（水）

佳子さま　北海道（「令和4年度全国都市緑化祭」出席など）

7/14（木）

秋篠宮さま　宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）

紀子さま　日本赤十字社本社（「第58回献血運動推進全国大会」に同本社からオンライン出席）

高円宮家

7/14（木）

久子さま　明治記念館（「第35回　独創性を拓（ひら）く　先端技術大賞」授賞式）

7/15（金）

久子さま　西武池袋本店（「第37回東京都障害者総合美術展」表彰式）

久子さま　高円宮邸（日本海洋少年団連盟理事長らと面会）