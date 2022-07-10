自民・長谷川氏が優勢　立憲2人と自民が激しく競り合う　北海道

参院選2022

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北海道選挙区　出口調査
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　6年前は民主2、自民1議席。3年前は自民2、立憲1議席の結果だった参院選北海道選挙区（改選数3）。朝日新聞社などが10日に実施した当日出口調査によると、今回は自民現職の長谷川岳氏が他候補を引き離し優勢。残る2議席を巡り、立憲現職の徳永エリ氏、自民新顔の船橋利実氏、立憲新顔の石川知裕氏が激しく競り合っている。

　共産新顔の畠山和也氏、政治団体参政党新顔の大村小太郎、国民新顔の臼木秀剛氏、N党新顔の浜田智氏らは厳しい情勢だ。

　自民支持層の支持は、長谷川氏が5割弱に対して船橋氏は3割余りにとどまる。立憲支持層は石川氏と徳永氏がともに5割近い支持で分け合っている。無党派層の支持は徳永氏、石川氏、長谷川氏の順でそれぞれ2割前後なのに対し、船橋氏は1割程度にとどまる。

　出口調査は共同通信社など5社と合同で実施した。

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連載朝日出口調査　参院選2022（全25回）

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