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10日投開票の参院選について、朝日新聞社などが実施した出口調査による推計では、自民党は改選55議席を上回り、60議席台に乗る見通し。公明党も改選14議席確保をうかがう。与党で改選過半数（63）を大幅に上回る勢いで、非改選70議席を含めると、定数の過半数（125）を超える。

立憲民主党はふるわず、改選23議席を割りそう。日本維新の会は改選6議席を倍増させ、10議席台になる勢い。国民民主党（改選議席7）、共産（同6）は5議席前後となる見込み。

れいわ新選組（同0）は複数議席を視野に入れる。社民党（同1）、NHK党（同0）、政治団体の参政党は議席を獲得できるかどうか。

自民、公明両党に、国会での憲法改正論議に積極的な維新や国民を合わせると90議席台をうかがう。非改選84議席を含めると改憲の国会発議に必要な3分の2（166）以上になる公算が大きい。

調査は全国45選挙区の3690カ所の投票所を選び、投票を終えた有権者を対象に実施した。