青森で最大震度4の地震、津波の心配なし 八戸・盛岡などは震度3
22日午後0時2分ごろ、青森県三八上北地方を震源とする地震があり、同県階上町で最大震度4を観測した。気象庁によると、震源の深さは約90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5・1と推定される。この地震による津波の心配はないという。
このほか、震度3を青森県八戸市やむつ市、盛岡市などで記録した。各地の震度は次の通り。
【震度3】青森県七戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、南部町、平内町、むつ市、東通村▽岩手県久慈市、洋野町、軽米町、九戸村
【震度2】青森県十和田市、三沢市、野辺地町、六戸町、横浜町、六ケ所村、三戸町、田子町、青森市、外ケ浜町、佐井村、藤崎町▽岩手県宮古市、普代村、野田村、二戸市、八幡平市、滝沢市、葛巻町、岩手町、矢巾町、一戸町、大船渡市、釜石市、住田町、花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、金ケ崎町、平泉町▽北海道函館市、安平町、新冠町、様似町▽宮城県:気仙沼市、登米市、大崎市、涌谷町、石巻市
【震度1】青森県新郷村、五所川原市、つがる市、今別町、蓬田村、板柳町、鶴田町、中泊町、大間町、風間浦村、弘前市、黒石市、平川市、鰺ケ沢町、西目屋村、田舎館村▽岩手県山田町、岩泉町、田野畑村、雫石町、紫波町、陸前高田市、大槌町、西和賀町▽北海道七飯町、室蘭市、苫小牧市、登別市、厚真町、むかわ町、新ひだか町、浦河町、えりも町、札幌市東区、札幌市清田区、江別市、千歳市、伊達市、壮瞥町、日高町、新得町、帯広市、清水町、幕別町、大樹町、広尾町、白糠町、別海町▽宮城県栗原市、色麻町、加美町、美里町、仙台市宮城野区、東松島市、松島町、利府町、大衡村、名取市、角田市、岩沼市、大河原町、川崎町、丸森町、亘理町▽秋田県能代市、潟上市、藤里町、三種町、八郎潟町、井川町、秋田市、由利本荘市、大館市、鹿角市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、横手市、湯沢市、大仙市、羽後町▽山形県鶴岡市、村山市、中山町▽福島県いわき市、浪江町▽茨城県笠間市