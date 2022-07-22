青森で最大震度4の地震、津波の心配なし　八戸・盛岡などは震度3

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　22日午後0時2分ごろ、青森県三八上北地方を震源とする地震があり、同県階上町で最大震度4を観測した。気象庁によると、震源の深さは約90キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5・1と推定される。この地震による津波の心配はないという。

　このほか、震度3を青森県八戸市やむつ市、盛岡市などで記録した。各地の震度は次の通り。

　【震度3】青森県七戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、南部町、平内町、むつ市、東通村岩手県久慈市洋野町、軽米町、九戸村

　【震度2】青森県十和田市三沢市、野辺地町、六戸町、横浜町、六ケ所村、三戸町、田子町、青森市、外ケ浜町、佐井村、藤崎町▽岩手県宮古市、普代村、野田村、二戸市八幡平市、滝沢市、葛巻町、岩手町、矢巾町、一戸町、大船渡市釜石市、住田町、花巻市北上市遠野市一関市奥州市金ケ崎町平泉町▽北海道函館市、安平町、新冠町、様似町▽宮城県:気仙沼市登米市大崎市、涌谷町、石巻市

　【震度1】青森県新郷村、五所川原市つがる市、今別町、蓬田村、板柳町、鶴田町、中泊町、大間町、風間浦村、弘前市、黒石市、平川市、鰺ケ沢町、西目屋村、田舎館村▽岩手県山田町、岩泉町、田野畑村、雫石町、紫波町陸前高田市、大槌町、西和賀町▽北海道七飯町室蘭市苫小牧市登別市厚真町むかわ町新ひだか町、浦河町、えりも町、札幌市東区札幌市清田区江別市千歳市、伊達市、壮瞥町、日高町、新得町、帯広市、清水町、幕別町大樹町広尾町白糠町別海町▽宮城県栗原市、色麻町、加美町、美里町、仙台市宮城野区東松島市松島町、利府町、大衡村、名取市角田市岩沼市、大河原町、川崎町、丸森町、亘理町▽秋田県能代市潟上市、藤里町、三種町八郎潟町、井川町、秋田市、由利本荘市大館市鹿角市北秋田市小坂町、上小阿仁村、横手市湯沢市大仙市、羽後町▽山形県鶴岡市村山市、中山町▽福島県いわき市、浪江町▽茨城県笠間市