天皇陛下、神社宮司らと面会へ 皇室7月25日～7月31日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は7月25～31日の予定を発表した。天皇陛下は26日、皇居・御所で神宮及び勅使参向の神社宮司らと面会する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
7/26（火）
天皇陛下 皇居・御所（神宮及び勅使参向の神社宮司らと面会）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
7/27（水）～28（木）
秋篠宮ご夫妻 徳島県（「令和4年度全国高等学校総合体育大会」総合開会式出席など）
7/30（土）
秋篠宮ご夫妻、佳子さま 皇霊殿（明治天皇例祭の儀）
7/31（日）
秋篠宮ご夫妻、悠仁さま 東京国際フォーラム、丸の内仲通り（「第46回全国高等学校総合文化祭東京大会『とうきょう総文2022』」総合開会式出席、パレード鑑賞）
三笠宮家
7/27（水）
彬子さま 三笠宮東邸（日本プロスキー教師協会会長らと面会）
7/28（木）
瑶子さま 日本武道館（第56回全国道場少年剣道大会《小学生の部》）
7/29（金）
瑶子さま 日本武道館（第56回全国道場少年剣道大会《中学生の部》）
7/30（土）
彬子さま 伏見桃山陵（明治天皇山陵例祭の儀）
瑶子さま 皇霊殿（明治天皇例祭の儀）
高円宮家
7/25（月）
久子さま 高円宮邸（ジブチ駐箚（ちゅうさつ）特命全権大使と面会）
久子さま 高円宮邸（離任在京スロベニア大使と面会）
7/27（水）
久子さま 高円宮邸（国際連合薬物・犯罪事務所事務局長と面会）
7/29（金）
久子さま アルカディア市ケ谷（令和4年度第1回国際教育振興会賛助会理事会）
7/30（土）
久子さま、承子さま 皇霊殿（明治天皇例祭の儀）