天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

宮内庁は7月25～31日の予定を発表した。天皇陛下は26日、皇居・御所で神宮及び勅使参向の神社宮司らと面会する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

7/26（火）

天皇陛下 皇居・御所（神宮及び勅使参向の神社宮司らと面会）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

7/27（水）～28（木）

秋篠宮ご夫妻 徳島県（「令和4年度全国高等学校総合体育大会」総合開会式出席など）

7/30（土）

秋篠宮ご夫妻、佳子さま 皇霊殿（明治天皇例祭の儀）

7/31（日）

秋篠宮ご夫妻、悠仁さま 東京国際フォーラム、丸の内仲通り（「第46回全国高等学校総合文化祭東京大会『とうきょう総文2022』」総合開会式出席、パレード鑑賞）

三笠宮家

7/27（水）

彬子さま 三笠宮東邸（日本プロスキー教師協会会長らと面会）

7/28（木）

瑶子さま 日本武道館（第56回全国道場少年剣道大会《小学生の部》）

7/29（金）

瑶子さま 日本武道館（第56回全国道場少年剣道大会《中学生の部》）

7/30（土）

彬子さま 伏見桃山陵（明治天皇山陵例祭の儀）

瑶子さま 皇霊殿（明治天皇例祭の儀）

高円宮家

7/25（月）

久子さま 高円宮邸（ジブチ駐箚（ちゅうさつ）特命全権大使と面会）

久子さま 高円宮邸（離任在京スロベニア大使と面会）

7/27（水）

久子さま 高円宮邸（国際連合薬物・犯罪事務所事務局長と面会）

7/29（金）

久子さま アルカディア市ケ谷（令和4年度第1回国際教育振興会賛助会理事会）

7/30（土）

久子さま、承子さま 皇霊殿（明治天皇例祭の儀）