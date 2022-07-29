全国高校ギター・マンドリン音楽コンクール、文科大臣賞に浜松市立
第52回全国高校ギター・マンドリン音楽コンクール（全日本高校ギター・マンドリン音楽振興会、朝日新聞社主催）が7月28、29の両日、大阪府泉佐野市立文化会館（エブノ泉の森ホール）で開かれた。19都府県の代表60校（動画出演1校）が参加し、優秀賞の中から14校が特別賞に輝いた。
最優秀にあたる文部科学大臣賞には浜松市立（静岡）が選ばれた。朝日新聞社賞は広島女学院と大妻（東京）、全国知事会賞は十文字（東京）と伊那弥生ケ丘（長野）、大阪府知事賞は四日市商（三重）、泉佐野市長賞は同志社女子（京都）と静岡東、スペイン大使賞は同志社香里（大阪）、イタリア総領事賞は明治大付明治（東京）、スイス領事賞は聖セシリア女子（神奈川）、振興会特別賞は姫路西（兵庫）、屋代（長野）、中央大付（東京）が、それぞれ選ばれた。
特別賞以外の結果は次の通り。
◇優秀賞 清風（大阪）、静岡市立、松阪商（三重）、雲雀丘学園（兵庫）
◇優良賞 西遠女子学園（静岡）、静岡、高崎（群馬）、セントヨゼフ女子学園（三重）、帝塚山学院（大阪）、山脇学園（東京）、慶応義塾女子（東京）、津名（兵庫）、川越東（埼玉）、上野（三重）、ノートルダム清心（広島）、篠ノ井（長野）、長野清泉女学院、上田染谷丘（長野）、福崎（兵庫）、高崎女子（群馬）、帝塚山学園（奈良）、比治山女子（広島）、香寺（兵庫）、富士宮西（静岡）、諏訪清陵（長野）、久慈（岩手）、前橋女子（群馬）、姫路女学院（兵庫）、
◇努力賞 山陽女学園（広島）、長野西、高知学芸、静岡城北、耐久（和歌山）、福山暁の星女子（広島）、富田学園（岐阜）、寝屋川（大阪）、海田（広島）、親和女子（兵庫）、坂下（岐阜）、日田三隈（大分）、神戸山手女子（兵庫）、大谷（大阪）、中津（岐阜）、山梨英和、大阪成蹊女子
◇動画出演 愛知淑徳
朝日新聞デジタルでは、参加団体の熱演を写真で振り返る「写真まとめ」を配信しています。
https://www.asahi.com/articles/ASQ7X5TNMQ7XPQIP001.html（森本宏二）