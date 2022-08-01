両陛下、日赤社長らから説明受ける 皇室8月1日～8月7日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は8月1～7日の予定を発表した。天皇、皇后両陛下は1日、皇居・御所で日本赤十字社社長らから説明を受ける（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
8/1（月）
天皇、皇后両陛下 皇居・御所（日本赤十字社社長らから説明）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
8/2（火）
秋篠宮ご夫妻、悠仁さま 墨田区総合体育館（「第46回全国高等学校総合文化祭『とうきょう総文2022』」小倉百人一首かるた部門を観戦）
秋篠宮ご夫妻、悠仁さま 東京都美術館（「第46回全国高等学校総合文化祭『とうきょう総文2022』」美術・工芸、写真、書道、特別支援学級部門を鑑賞）
8/4（木）
秋篠宮ご夫妻、悠仁さま 中野サンプラザ（「第46回全国高等学校総合文化祭『とうきょう総文2022』」軽音楽部門を鑑賞）
秋篠宮ご夫妻、悠仁さま 東京芸術劇場（「第46回全国高等学校総合文化祭『とうきょう総文2022』」合唱部門を鑑賞）
8/5（金）
秋篠宮ご夫妻 科学技術館（「第80回全日本学生児童発明くふう展」を鑑賞）
8/7（日）
佳子さま 長野県（ガールスカウト日本連盟「100周年インターナショナルキャンプin戸隠」に参加）
秋篠宮ご夫妻 大田区総合体育館（「第18回日本スカウトジャンボリー」に出席）
三笠宮家
8/1（月）
瑶子さま イイノホール（「水の日」関連行事「第46回水を考えるつどい」）
8/2（火）～4（木）
彬子さま 山形県（第43回全国中学生選抜将棋選手権大会）
高円宮家
8/4（木）
久子さま 高円宮邸（離任アイルランド大使夫妻と面会）