両陛下、日赤社長らから説明受ける　皇室8月1日～8月7日

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御所で会見したインドネシアの大統領夫妻と天皇、皇后両陛下=2022年7月27日午後、皇居・御所、宮内庁提供
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は8月1～7日の予定を発表した。天皇、皇后両陛下は1日、皇居・御所で日本赤十字社社長らから説明を受ける（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

8/1（月）

天皇、皇后両陛下　皇居・御所（日本赤十字社社長らから説明）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

8/2（火）

秋篠宮ご夫妻、悠仁さま　墨田区総合体育館（「第46回全国高等学校総合文化祭『とうきょう総文2022』」小倉百人一首かるた部門を観戦）

秋篠宮ご夫妻、悠仁さま　東京都美術館（「第46回全国高等学校総合文化祭『とうきょう総文2022』」美術・工芸、写真、書道、特別支援学級部門を鑑賞）

8/4（木）

秋篠宮ご夫妻、悠仁さま　中野サンプラザ（「第46回全国高等学校総合文化祭『とうきょう総文2022』」軽音楽部門を鑑賞）

秋篠宮ご夫妻、悠仁さま　東京芸術劇場（「第46回全国高等学校総合文化祭『とうきょう総文2022』」合唱部門を鑑賞）

8/5（金）

秋篠宮ご夫妻　科学技術館（「第80回全日本学生児童発明くふう展」を鑑賞）

8/7（日）

佳子さま　長野県（ガールスカウト日本連盟「100周年インターナショナルキャンプin戸隠」に参加）

秋篠宮ご夫妻　大田区総合体育館（「第18回日本スカウトジャンボリー」に出席）

三笠宮家

8/1（月）

瑶子さま　イイノホール（「水の日」関連行事「第46回水を考えるつどい」）

8/2（火）～4（木）

彬子さま　山形県（第43回全国中学生選抜将棋選手権大会）

高円宮家

8/4（木）

久子さま　高円宮邸（離任アイルランド大使夫妻と面会）