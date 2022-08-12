福井商高、富山南高など東日本大会へ 北陸吹奏楽コン中学B、高校B
第63回北陸吹奏楽コンクール（北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が12日、金沢市の金沢歌劇座で開幕した。北陸3県から中学校B部門に17校、高校B部門に10校が出場した。
北陸代表には、中学校Bから庄西、新湊南部、新湊（以上富山）、武生第六（福井）、高校Bからは福井商（福井）、富山南、富山工（以上富山）が選ばれた。10月8、9日に東京都府中市で開かれる第22回東日本学校吹奏楽大会に出場する。
北陸吹奏楽コンクールは14日まで。13日は小学生、中学校A、大学、14日は職場・一般、高校Aの各部門がある。
12日の結果は次の通り（◎は北陸代表）。
【中学B】金賞=◎庄西、◎新湊南部、◎新湊（以上富山）、◎武生第六、社（以上福井）▽銀賞=五位、石動（以上富山）、東陽、上志比、三国（以上福井）、河北台、美川、北辰（以上石川）▽銅賞=志賀、芦城、中能登（以上石川）、朝日（富山）
【高校B】金賞=◎福井商（福井）、◎富山南、◎富山工（以上富山）、三国、鯖江（以上福井）▽銀賞=八尾、大門（以上富山）▽銅賞=日本航空石川、七尾、鵬学園（以上石川）
審査員は次の皆さん（敬称略）。
秋田賀文（武蔵野音楽大学名誉教授 トランペット奏者）▽木埜下大祐（元東京成徳短期大学准教授 指導者）▽清水大輔（作曲家）▽久一忠之（東京都交響楽団首席ティンパニ奏者）▽福田えりみ（大阪フィルハーモニー交響楽団首席トロンボーン奏者）▽本堂誠（東京芸術大学非常勤講師 サクソフォン奏者）▽渡辺泰（新日本フィルハーモニー交響楽団フルート・ピッコロ奏者）
有料でライブ配信します
全日本吹奏楽コンクールと東日本学校吹奏楽大会のすべての部門の演奏が有料でライブ配信されます。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive、またはQRコード）で。