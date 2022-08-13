津幡南中、福野中などが全国へ 北陸吹奏楽コン小学生、中学A、大学
第63回北陸吹奏楽コンクール（北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の2日目が13日、金沢市の金沢歌劇座であった。北陸3県から小学生部門に3校、中学校A部門に19校、大学部門に3校が出場した。
中学校Aでは津幡南（石川）と福野（富山）、大学は富山大が北陸代表に選ばれた。中学校は10月22日に名古屋市で、大学は同29日に福岡県北九州市で開かれる、第70回全日本吹奏楽コンクールに出場する。
小学生部門では最優秀賞にあたるグランプリに富山大付が選ばれた。
13日の結果は次の通り（◎は北陸代表）。
【小学生】金賞=富山大付〈グランプリ〉、神明（福井）▽銀賞=羽咋（石川）
【中学A】金賞=◎津幡南（石川）、◎福野（富山）、中央（福井）、富山東部（富山）、辰口、大徳（以上石川）▽銀賞=北星、板津（以上石川）、鯖江、明倫、武生第二（以上福井）、芳野、出町、小杉（以上富山）▽銅賞=兼六、浅野川、港（以上石川）、藤島、春江（以上福井）
【大学】金賞=◎富山大、金沢大▽銀賞=福井工大
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審査員は次の皆さん（敬称略）。
秋田賀文（武蔵野音楽大学名誉教授 トランペット奏者）▽木埜下大祐（元東京成徳短期大学准教授 指導者）▽清水大輔（作曲家）▽久一忠之（東京都交響楽団首席ティンパニ奏者）▽福田えりみ（大阪フィルハーモニー交響楽団首席トロンボーン奏者）▽本堂誠（東京芸術大学非常勤講師 サクソフォン奏者）▽渡辺泰（新日本フィルハーモニー交響楽団フルート・ピッコロ奏者）
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