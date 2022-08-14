高岡商高、金沢桜丘高など全国へ、北陸吹奏コン 職場・一般、高校A
第63回北陸吹奏楽コンクール（北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は14日、金沢市の金沢歌劇座で最終日を迎えた。北陸3県から高校A部門に13校、職場・一般部門に6団体が出場した。
高校Aからは高岡商（富山）、金沢桜丘（石川）が、職場・一般はムジカグラート氷見（富山）、ソノーレ・ウィンドアンサンブル（福井）が北陸代表に選ばれた。高校は10月23日に名古屋市で、職場・一般は同30日に福岡県北九州市で開かれる第70回全日本吹奏楽コンクールに出場する。
14日の結果は次の通り（◎は北陸代表）。
【高校A】金賞=◎高岡商（富山）、◎金沢桜丘、金沢学院大付、遊学館、小松明峰（以上石川）、富山商（富山）▽銀賞=小松市立（石川）、武生商工、北陸、福井工大福井（以上福井）▽銅賞=高岡南、新湊（以上富山）、藤島（福井）
【職場・一般】金賞=◎ムジカグラート氷見（富山）、◎ソノーレ・ウィンドアンサンブル（福井）、速星☆Friday’s（富山）▽銀賞=福井ブラスアカデミー（福井）、百萬石ウィンドオーケストラ（石川）▽銅賞=富山プレジールウインドオーケストラ（富山）
審査員は次の皆さん（敬称略）。
秋田賀文（武蔵野音楽大学名誉教授 トランペット奏者）▽木埜下大祐（元東京成徳短期大学准教授 指導者）▽清水大輔（作曲家）▽久一忠之（東京都交響楽団首席ティンパニ奏者）▽福田えりみ（大阪フィルハーモニー交響楽団首席トロンボーン奏者）▽本堂誠（東京芸術大学非常勤講師 サクソフォン奏者）▽渡辺泰（新日本フィルハーモニー交響楽団フルート・ピッコロ奏者）
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