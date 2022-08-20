大社中、小郡中など全国へ 吹奏楽コンクール中国大会 中学・大学
第63回全日本吹奏楽コンクール中国大会（中国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が20日、鳥取市のとりぎん文化会館「梨花ホール」で開幕し、中学校の部と大学の部があった。
中学校の部には21団体が出場し、大社（島根）、小郡（山口）、出雲第一（島根）が、10月22日に名古屋市で開かれる、全国大会の第70回全日本吹奏楽コンクールへの進出を決めた。大学の部には6団体が出場。山口大文化会吹奏楽部（山口）が、同29日に福岡県北九州市である全国大会に出場する。
21日は中学校小編成の部と高校小編成の部、職場・一般の部がある。
20日の結果は次の通り。（出演順、◎は全国大会出場）
◇中学校の部
【金賞】桑山（山口）、◎大社（島根）、◎小郡（山口）、◎出雲第一（島根）、末武（山口）、総社東（岡山）、芳泉（岡山）、岡山操山（岡山）
【銀賞】京山（岡山）、吉島（広島）、浜山（島根）、安佐（広島）、東原（広島）、出雲第三（島根）、中山（岡山）、岐陽（山口）、中広（広島）
【銅賞】後藤ケ丘（鳥取）、桜ケ丘（鳥取）、東山（鳥取）、福米（鳥取）
◇大学の部
【金賞】◎山口大文化会吹奏楽部（山口）、川崎医療福祉大ウインドオーケストラハートフルウインズ（岡山）、岡山大応援団総部吹奏楽団（岡山）
【銀賞】広島修道大吹奏楽団（広島）、広島大吹奏楽団（広島）
【銅賞】松江高専（島根）
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全日本吹奏楽コンクールのすべての部門の演奏を全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社は有料でライブ配信します。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。