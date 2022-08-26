桜井中、伊野中・伊野南中、高瀬高が最優秀賞 四国吹奏楽コン
第70回全日本吹奏楽コンクール四国支部大会（四国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が26日、高知市の県立県民文化ホールで開幕した。この日は中学校Bと高校Bの部門があり、4県から15校が出場。中学校Bは今治市立桜井（愛媛）、いの町立伊野・伊野南（高知）、高校Bは高瀬（香川）が最優秀賞に輝いた。27日は中学校A、大学、28日は高校A、職場・一般の各部門がある。
26日の結果は次の通り（☆は最優秀賞）。
【中学B】金賞=☆今治市立桜井（愛媛）、☆いの町立伊野・伊野南（高知）、阿南市立阿南二（徳島）、徳島市富田▽銀賞=高松市立一宮、久万高原町立久万（愛媛）、琴平町立琴平（香川）、八幡浜市立保内（愛媛）、観音寺市立観音寺（香川）▽銅賞=高知市立南海、同市立介良、小松島市立小松島（徳島）
【高校B】金賞=☆高瀬（香川）、丹原（愛媛）▽銀賞=中村（高知）
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また、この日は同ホールで第41回全日本小学生バンドフェスティバル四国支部大会（座奏部門）も開かれた。4県から10校が出場。四国代表に選ばれた松山市立桑原と四国中央市立松柏（愛媛）は、11月に大阪市の大阪城ホールで開かれる全国大会に出場する。
結果は次の通り（◎は四国代表）。
【小学生（座奏）】金賞=◎松山市立桑原、◎四国中央市立松柏（愛媛）、高松市立円座▽銀賞=高松市立多肥、徳島市加茂名南、高松市立一宮、松山市立余土▽銅賞=高知市立旭、高知大付、高松市立牟礼北