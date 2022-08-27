大阪・鯰江、生駒、加古川・中部が全国へ 関西吹奏楽コン・中学A
第72回関西吹奏楽コンクール（関西吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は27日、兵庫県姫路市のアクリエひめじで中学校の部Aが開かれた。近畿2府4県から計28校が出場し、息の合った演奏を披露した。
審査の結果、金賞受賞校の中から大阪市立鯰江（大阪）、生駒市立生駒（奈良）、加古川市立中部（兵庫）の3校が関西代表に選ばれた。10月22日に名古屋市の名古屋国際会議場で開かれる全日本吹奏楽コンクールに出場する。
28日はアクリエひめじで高校の部Aがある。
代表以外の結果は次の通り。（熊谷姿慧、岩本修弥）
【金賞】宝塚市立宝梅、姫路市立大白書、宝塚市立中山五月台（以上兵庫）、豊中市立第十一、大阪市立堀江（以上大阪）、精華町立精華西（京都）
【銀賞】関西創価、吹田市立豊津西、大阪市立喜連、同市立梅香（以上大阪）、姫路市立山陽、西宮市立上甲子園、加古川市立加古川、同市立浜の宮、豊岡市立豊岡北（以上兵庫）、香芝市立香芝東（奈良）、立命館守山（滋賀）
【銅賞】宇治市立東宇治、長岡京市立長岡第二（以上京都）、野洲市立野洲、守山市立守山南（以上滋賀）、和歌山市立西和、海南市立第三（以上和歌山）、大阪市立城陽（大阪）、平群町立平群（奈良）
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全日本吹奏楽コンをライブ配信
全日本吹奏楽コンクールのすべての部門の演奏を全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社は有料でライブ配信します。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。