松山・西中、四国中央・三島東中、四国大が全国へ 四国吹奏楽コン
第70回全日本吹奏楽コンクール四国支部大会（四国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は2日目の27日、高知市の県立県民文化ホールで中学校Aと大学の部門があり、4県から21団体が出場した。
全国大会に出場する四国代表には中学校Aから松山市立西と四国中央市立三島東（愛媛）、大学からは四国（徳島）が選ばれた。全国大会は中学校は10月22日に名古屋市で、大学は同29日に北九州市で開かれる。
結果は次の通り（◎は四国代表）。
【中学A】金賞=◎松山市立西、◎四国中央市立三島東（愛媛）、松山市立拓南、愛媛大付、徳島市城東、同市国府▽銀賞=徳島市八万、香美市立鏡野（高知）、高知大付、さぬき市立長尾（香川）、松山市立勝山、阿南市立阿南（徳島）、高松市立古高松、高知市立愛宕、松山市立三津浜、宇多津町立宇多津（香川）▽銅賞=丸亀市立綾歌（香川）、高松市立牟礼、同市立龍雲、高知学芸
【大学】金賞=◎四国（徳島）
全日本吹奏楽コンをライブ配信
◇
全日本吹奏楽コンクールのすべての部門の演奏を全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社は有料でライブ配信します。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。