淀川工科、大阪桐蔭、東海大大阪仰星が全国へ 関西吹奏楽コン高校A
岩本修弥
第72回関西吹奏楽コンクール（関西吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は28日、兵庫県姫路市のアクリエひめじで高校の部Aが開かれた。近畿6府県の計24校が出場し、力強い音色を響かせた。
審査の結果、金賞受賞校の中から淀川工科、大阪桐蔭、東海大大阪仰星（いずれも大阪）の3校が関西代表に選ばれた。10月23日に名古屋市の名古屋国際会議場で開かれる全日本吹奏楽コンクールに出場する。
代表以外の結果は次の通り。（岩本修弥）
【金賞】近大付、明浄学院（以上大阪）、尼崎双星、甲子園学院中・高、滝川第二（以上兵庫）
【銀賞】京都両洋（京都）、天理（奈良）、箕面自由学園、浪速高・中（以上大阪）、県立西宮、市立尼崎、加古川東（以上兵庫）
【銅賞】洛南、京都共栄学園、龍谷大平安（以上京都）、膳所、立命館守山、石山（以上滋賀）、向陽中・高、星林（以上和歌山）、郡山（奈良）
全日本吹奏楽コンをライブ配信
全日本吹奏楽コンクールのすべての部門の演奏を全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社は有料でライブ配信します。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。