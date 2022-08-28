坂出と高松第一が全国へ、四国吹奏楽コン高校A 職場・一般も2団体
第70回全日本吹奏楽コンクール四国支部大会（四国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は28日、高知市の県立県民文化ホールで最終日を迎えた。高校Aと職場・一般の部門があり、4県から22団体が出場した。
四国代表には高校Aから坂出（香川）、高松第一、職場・一般からは愛媛交響吹奏楽団ウェーブ、藤原大征とゆかいな音楽仲間たち（愛媛）が選ばれ、全国大会へ出場する。全国大会は高校が10月23日に名古屋市で、職場・一般は同30日に北九州市で開かれる。
結果は次の通り（◎は四国代表）。
【高校A】金賞=◎坂出（香川）、◎高松第一、松山東、高知西・高知国際、松山中央、伊予（愛媛）、松山南、高松▽銀賞=北条（愛媛）、富岡西（徳島）、高松北中・高、三島（愛媛）、城南（徳島）▽銅賞=高知学芸、鳴門（徳島）、丸亀（香川）、土佐女子（高知）
【職場・一般】金賞=◎愛媛交響吹奏楽団ウェーブ、◎藤原大征とゆかいな音楽仲間たち（愛媛）▽銀賞=高松市民吹奏楽団、鏡野吹奏楽団（高知）▽銅賞=BMSウインドアンサンブル（徳島）
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