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第65回東北吹奏楽コンクール（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学校の部（50人以内）が28日、青森市のリンクステーションホール青森であった。東北各県の代表26校が出場し、9校が金賞を受賞。そのうち仙台市立向陽台、山形市立六、北上市立上野（岩手）が10月22日に名古屋市で開かれる第70回全日本吹奏楽コンクールの東北代表に選ばれた。結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）

【金賞】◎仙台市立向陽台、伊達市立伊達（福島）、◎山形市立六、秋田市立山王、◎北上市立上野（岩手）、矢巾町立矢巾（岩手）、南相馬市立原町一（福島）、米沢市立三（山形）、仙台市立五橋

【銀賞】郡山市立郡山一（福島）、湯沢市立湯沢南（秋田）、滝沢市立滝沢南（岩手）、大館市立一（秋田）、仙台市立一、仙台市立宮城野、いわき市立平三（福島）、岩手大付、東根市立一（山形）、八戸市立三（青森）、秋田市立御野場

【銅賞】米沢市立二（山形）、紫波町立紫波一（岩手）、弘前市立三（青森）、十和田市立三本木（青森）、村山市立楯岡（山形）、八戸市立長者（青森）

全日本吹奏楽コンをライブ配信

全日本吹奏楽コンクールのすべての部門の演奏を全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社は有料でライブ配信します。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive ）で。