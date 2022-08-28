福岡県の3団体が全国大会へ 九州吹奏楽コンクール職場・一般の部
第67回九州吹奏楽コンクール（九州吹奏楽連盟、朝日新聞社など主催）の職場・一般の部が28日、北九州市の北九州ソレイユホールであった。23団体が出場し、金賞を受賞した9団体のうち、西区市民吹奏楽団、春日市民吹奏楽団、ブリヂストン吹奏楽団久留米（いずれも福岡県）が、10月30日に同ホールである第70回全日本吹奏楽コンクールに推薦された。
結果は次のとおり。
【金賞】西区市民吹奏楽団、春日市民吹奏楽団、ブリヂストン吹奏楽団久留米、大牟田奏友会、アトラクティブ・サウンズ・フェロー（以上福岡）、佐賀市民吹奏楽団、エストレーラ・ウインドアンサンブル（宮崎）、J.S.B.吹奏楽団（鹿児島）、ウインドアンサンブルティラミス（沖縄）
【銀賞】早良市民吹奏楽団、福岡交響吹奏楽団（以上福岡）、アンサンブル・ラフォーリア、サムライブラスオルケスター（以上長崎）、天草吹奏楽団、熊本ウインドオーケストラ、熊本市民吹奏楽団、熊本ウインドシンフォニー、碧落アンサンブル（以上熊本）、アンサンブルOITA（大分）、宮崎市民吹奏楽団、ひむかSound CLUB（以上宮崎）、Armonioso吹奏楽団、ウインドアンサンブルDOS（以上鹿児島）
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全日本吹奏楽コンクールのすべての部門の演奏を、全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社は有料でライブ配信します。詳細は特設サイト（http://t.asahi.com/clive）で。